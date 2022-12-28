Володин заявил, что повышение МРОТ в 2023 году приведет к росту соцпособий

В 2023 году в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, что приведет к увеличению объемов социальных пособий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все соцбязательства перед россиянами будут выполнены.

«Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», — приводит его слова телеграм-канал Госдумы.

Володин также отметил, что создание Социального фонда упростит получение господдержки и пособия будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. Он напомнил, что повысятся и максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Напомним, закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года в Госдуме приняли в начале декабря. Также в ноябре депутаты во втором чтении утвердили новый прожиточный минимум на предстоящий год.