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Ру Тат
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Официальная хроника
7 декабря 2022  12:38

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 6,3% в 2023 году

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В 2023 году уровень минимального размера оплаты труда в России повысится на 6,3% в сравнении с предыдущим годом. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная Дума РФ.

«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — отмечается в пояснении к документу.

Ранее сообщалось, что уровень МРОТ для трудоспособного населения России будет на 4% выше прожиточного минимума, а также составит 45,9% от медианной зарплаты в стране.

#мрот #Госдума
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