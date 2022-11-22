Госдума во втором чтении приняла проект о новом прожиточном минимуме в 2023 году

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить прожиточный минимум в 2023 году на основе прогнозируемой границы бедности. Его размер на будущий год определен на уровне 14 тыс. 375 рублей.

Проектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона о прожиточном минимуме с целью установить новые. Так, в 2024 году размер прожиточного минимума, согласно законопроекту, составит 15 тыс. 49 рублей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявлял, что с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России вырастут выше инфляции.