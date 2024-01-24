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Руc Тат
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СВО 24 января 2024 12:54

Песков пока не стал комментировать информацию о крушении Ил-76 под Белгородом

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не стал комментировать информацию о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом.

«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — заявил пресс-секретарь главы государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста (цитата по ТАСС).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по утверждению Министерства обороны РФ на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных, которых перевозили для обмена, трое сопровождающих и трое членов экипажа.

К месту падения самолета в Белгородской области вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для установления причин катастрофы.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения ее целей.
#спецоперация #Белгородская область #крушение самолета #ИЛ-76
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