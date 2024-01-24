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Песков пока не стал комментировать информацию о крушении Ил-76 под Белгородом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не стал комментировать информацию о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом.
«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — заявил пресс-секретарь главы государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста (цитата по ТАСС).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по утверждению Министерства обороны РФ на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных, которых перевозили для обмена, трое сопровождающих и трое членов экипажа.
К месту падения самолета в Белгородской области вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для установления причин катастрофы.
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