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Под Белгородом упал российский Ил-76 с 65 пленными ВСУ на борту
Под Белгородом крушение потерпел российский Ил-76, сообщает Минобороны РФ.
По данным министерства, на борту находились 65 пленных ВСУ, которых переводили для обмена, а также 3 сопровождающих и 3 члена экипажа.
К месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, сообщило Минобороны.
Военный самолет упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области, разрушений на земле нет, сообщает ТАСС.
Видео с предположительным моментом падения самолета в Корочанском районе опубликовал телеграм-канал Russia Today.
Фото на анонсе: скриншот видео телеграм-канал RT
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