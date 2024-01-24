Под Белгородом упал российский Ил-76 с 65 пленными ВСУ на борту

Под Белгородом крушение потерпел российский Ил-76, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, на борту находились 65 пленных ВСУ, которых переводили для обмена, а также 3 сопровождающих и 3 члена экипажа.

К месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, сообщило Минобороны.

Военный самолет упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области, разрушений на земле нет, сообщает ТАСС.

Видео с предположительным моментом падения самолета в Корочанском районе опубликовал телеграм-канал Russia Today.

Фото на анонсе: скриншот видео телеграм-канал RT