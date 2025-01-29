Володин: Подготовка покушения на Путина – прямой путь к началу ядерной войны

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал серьезно отнестись к словам американского журналиста Такера Карлсона о том, что прежние власти США будто бы планировали покушение на Президента России Владимира Путина.

«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого – преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», – выразил уверенность российский политик.

В качестве подтверждения своей мысли о необходимости серьезно отнестись к заявлению Карлсона Володин упомянул, что ни экс-президент США Джо Байден, ни бывший госсекретарь Энтони Блинкен «не опровергли озвученного».

В этом контексте спикер Госдумы вспомнил, в частности, о неудачных покушениях на бывшего тогда кандидатом в Президенты США Дональда Трампа и на Премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Поэтому обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез. Все это – звенья одной цепи. Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен – привлечены к ответственности», – выразил уверенность Володин.

Председатель нижней палаты Федерального Собрания также предложил «осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба», понять «масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся», и, соответственно, «чувствовать свою ответственность».

«Несомненно, Путин – преимущество России. Сегодня как никогда крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг нашего Президента», – заключил Вячеслав Володин.

Ранее Такер Карлсон в разговоре с другим журналистом, Мэттом Таибби, обвинил администрацию предыдущего Президента США Джо Байдена в попытке убить Владимира Путина. При этом он не привел никаких подробностей и доказательств.