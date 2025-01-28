Песков прокомментировал слова Карлсона о попытке убить Путина

Дмитрий Песков

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Российские спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности находящихся под госохраной лиц, в том числе и Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что прежние власти США будто бы планировали покушение на российского лидера.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Такер Карлсон в разговоре с другим журналистом, Мэттом Таибби, обвинил администрацию предыдущего Президента США Джо Байдена в попытке убить Владимира Путина. При этом он не привел никаких подробностей и доказательств.