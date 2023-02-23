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Политика 23 февраля 2023 10:52

Володин объяснил, кого не надо поздравлять с 23 февраля

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале поздравление с Днем защитника Отечества. При этом он сделал оговорку, заявив, что праздник «не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок».

«В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жён, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьёт одежду, выращивает хлеб.
И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России», – написал спикер Госдумы.

Напомним, россиян с праздником поздравил Президент России Владимир Путин, который отдельно выделил участников военной спецоперации, поблагодарив их за мужество. Раис Татарстана Рустам Минниханов также опубликовал поздравительный ролик.

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