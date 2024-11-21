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Общество 21 ноября 2024 10:15

Володин назвал сферы, в которых не должны трудиться мигранты

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Воспитание, обучение и здравоохранение – это сферы, в которых должны работать российские граждане. Такое мнение выразил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Привлекать мигрантов в них считаем неправильным», – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что нижняя палата парламента не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в текущем году из страны выдворению подверглись 1365 иностранцев, что практически в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В РФ за указанный период провели порядка 250 тысяч проверок на предмет нарушения законодательства в сфере миграции.

Также Володин сообщал, что в Госдуму РФ внесут законопроект, запрещающий принимать детей иностранцев в российские школы без подтверждения необходимо уровня владения русским языком.

#Вячеслав Володин #Госдума #мигранты #трудовые мигранты
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