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Володин назвал сферы, в которых не должны трудиться мигранты
Воспитание, обучение и здравоохранение – это сферы, в которых должны работать российские граждане. Такое мнение выразил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Привлекать мигрантов в них считаем неправильным», – добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что нижняя палата парламента не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что в текущем году из страны выдворению подверглись 1365 иностранцев, что практически в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В РФ за указанный период провели порядка 250 тысяч проверок на предмет нарушения законодательства в сфере миграции.
Также Володин сообщал, что в Госдуму РФ внесут законопроект, запрещающий принимать детей иностранцев в российские школы без подтверждения необходимо уровня владения русским языком.
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