В ГД предложат не брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

В Государственную Думу РФ внесут проект закона, запрещающего зачислять детей иностранных граждан в российские школы без подтверждения необходимо уровня владения русским языком. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть <...> запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее ряд депутатов ГД направили в федеральный кабмин ряд проектов, предписывающих россиянам сдавать в аренду жилье иностраным гражданам исключительно по договору и сроком не более чем на 1 год. Также в МВД РФ сообщали о планах выдворить за пределы страны около 20 тысяч мигрантов, которые нелегально пребывают на территории России.