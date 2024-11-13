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С начала года из России выдворили в полтора раза больше мигрантов-нарушителей
С начала года 1365 человек лишились гражданства России.
Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, из России выдворили на 45,1% больше иностранцев – нарушителей законодательства.
За 10 месяцев провели почти 250 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. Количество внеплановых проверок выросло почти в 2,5 раза.
Ирина Волк отметила, что количество преступлений, совершенных иностранцами, уменьшилось, на 2,6%, а число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 4,4%.
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