С начала года из России выдворили в полтора раза больше мигрантов-нарушителей

С начала года 1365 человек лишились гражданства России.

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, из России выдворили на 45,1% больше иностранцев – нарушителей законодательства.

За 10 месяцев провели почти 250 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. Количество внеплановых проверок выросло почти в 2,5 раза.

Ирина Волк отметила, что количество преступлений, совершенных иностранцами, уменьшилось, на 2,6%, а число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 4,4%.