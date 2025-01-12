Володин: ГД продолжит обсуждение путей борьбы с деструктивным контентом в играх

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

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Государственная Дума ФС РФ продолжит обсуждение способов борьбы с деструктивным контентом в компьютерных играх. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

При этом политик сослался на результаты опроса, проведенного им в своем канале. «Большинство проголосовавших — 71% — высказалось за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей», — заявил он.

Подчеркнув, что речи о полном запрете компьютерных игр не идет, Председатель Госдумы поделился своим видением причин случаев нападений учащихся на школы. «Действия были спровоцированы их (нападавших — прим. Т-и) участием в видеоиграх», — убежден Володин.

По словам политика, тема вызвала интерес у многих депутатов. Помимо парламентариев, к обсуждению соответствующего законопроекта предполагается подключить «родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных».

«Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер», — заверил Председатель ГД. И перечислил, от какой именно информации предполагается оградить детей. Это «пропаганда <...> совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ*».

Вячеслав Володин также согласился с высказанным его подписчиками предложением «разрабатывать и выпускать» отечественные компьютерные игры.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».