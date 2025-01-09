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Володин анонсировал законопроект о защите от деструктивного контента в видеоиграх
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин анонсировал в своем Telegram-канале скорое принятие нижней палатой парламента закона о защите от «деструктивного контента» в компьютерных играх.
Спикер Госдумы сослался на поступление жалоб от россиян, в которых утверждается, что в видеоиграх много «сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей».
«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», — пообещал в связи с этим политик.
При этом Володин не конкретизировал само понятие «деструктивного контента», ограничившись перечнем моментов, фигурирующих в обращениях обеспокоенных компьютерными играми жалобщиков.
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