Военный комиссар РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем танкиста

Сергей Погодин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин поздравил воинов-танкистов, ветеранов бронетанковых войск, конструкторов танковой промышленности и танкостроителей с профессиональным праздником. Обращение военного комиссара РТ опубликовано на сайте газеты «Республика Татарстан».

«Этот праздник – символ многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга. История бронетанковых войск – одна из самых героических страниц военной летописи страны», – указано в поздравлении.

Сергей Погодин отметил, что танковые войска прошли тернистый путь становления и развития – от отдельных броневых отрядов Красной Армии до танковых армий Второй мировой войны и танковых соединений современных формирований ВС РФ. На полях грандиозных сражений Великой Отечественной войны воины-танкисты снис­кали неувядаемую славу.

Сегодня танковые войска, как и прежде, составляют главную ударную силу Сухопутных войск. Действующий состав бронетанковых войск свято хранит и приумножает традиции старших поколений, демонстрирует жесткую дисциплину и высокую военную подготовку, успешно решает серьезнейшие задачи по обеспечению безопасности государства, доказывая свою профессиональную на­дежность, верность традициям и идеалам нашей Родины и армии, отметил он.

Военный комиссар РТ пожелал военнослужащим хорошего настроения, стремления совершенствовать мастерство и боевую выучку, работникам науки и промышленности – успехов в труде и поддержании высокого уровня отечественного танкостроения, ветеранам – бодрости духа, крепкого здоровья и благо­получия.

Накануне в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище прошла церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге. Сотни ребят из разных регионов России удостоены чести стать курсантами Казанского танкового училища. Они пришли на смену Героев России, которые сейчас служат в зоне СВО и стоят на защите Родины. Напомним, что танковое училище закончили Расим Баксиков, Ирек Магасумов и Дамир Исламов, подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Броня крепка и танки наши быстры!»: истории Героев РФ – выпускников казанского танкового.