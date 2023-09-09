В Казанском танковом училище несколько сотен курсантов приняли присягу

В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище началась церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Первокурсников пришли поддержать близкие и родные. Сотни юношей сегодня сделали первый шаг к званию офицеров Российской Армии. Позади у них сложные вступительные экзамены, тестирования и отборочные комиссии. Впереди же не менее сложный путь.

Сегодня поздравить юношей пришли первые лица Татарстана, в том числе Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и представители религиозных конфессий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сотни ребят из разных регионов России удостоены чести стать курсантами Казанского танкового училища. Они пришли на смену Героев России, которые сейчас служат в зоне СВО и стоят на защите Родины. Напомним, что танковое училище закончили Расим Баксиков, Ирек Магасумов и Дамир Исламов.