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В Казанском танковом училище несколько сотен курсантов приняли присягу
В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище началась церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге.
Первокурсников пришли поддержать близкие и родные. Сотни юношей сегодня сделали первый шаг к званию офицеров Российской Армии. Позади у них сложные вступительные экзамены, тестирования и отборочные комиссии. Впереди же не менее сложный путь.
Сегодня поздравить юношей пришли первые лица Татарстана, в том числе Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и представители религиозных конфессий.
Сотни ребят из разных регионов России удостоены чести стать курсантами Казанского танкового училища. Они пришли на смену Героев России, которые сейчас служат в зоне СВО и стоят на защите Родины. Напомним, что танковое училище закончили Расим Баксиков, Ирек Магасумов и Дамир Исламов.
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