Военный из «Вагнера» рассказал о тяжелых боях за южные районы Артемовска

За южные кварталы Артемовска идут тяжелые бои, украинские власти постоянно направляют на них новые силы, заявил боец из частной военной компании «Вагнер», которая пытается взять контроль над городом. По его словам, российским военным противостоят регулярные части Вооруженных сил Украины, а c иностранными наемниками российские военные последний раз сталкивались в начале января.

«Сейчас [ВСУ] уперлись уже конкретно. В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись», — цитирует военного РИА Новости.

Сдающиеся в плен украинские военные, рассказывают, что поступают на службу по повестке, сказал он, добавив, что без боя они «очень редко сдаются».

Украинская артиллерия продолжает наносить удары по наступающим российским силам, но сейчас количество обстрелов снижается, отметил боец, объяснив это нехваткой боекомплекта в ВСУ.

Напомним, на минувшей неделе советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк признал, что Украина платит «высочайшую цену» за удержание Артемовска. Ожесточенные бои в окрестностях города идут с июля прошлого года.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.