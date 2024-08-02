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Военный эксперт рассказал, чем опасна для России передача F-16 Украине
Переданные Украине истребители F-16 не страшны сами по себе. России потребуется около полутора месяцев, чтобы подобрать эффективные тактики противодействия им. Самолеты хорошо видны на радарах, да и по дальности ракет «воздух — воздух» более чем в два раза уступают российским. Об этом «Татар-информу» рассказал военный эксперт и историк Юрий Кнутов.
Однако риски все же есть. Так, например, на первом этапе они могут использоваться в качестве средств противовоздушной обороны. «Те самолеты, которые сейчас появились, скорее всего, будут использоваться для борьбы с нашими крылатыми ракетами „Калибр“ и беспилотниками „Герань“», — заметил он.
Однако главной опасностью Кнутов считает универсальность F-16, в частности возможность использования их в качестве «доставщиков» тактических ядерных вооружений и дальнобойных ракет JASSM.
«F-16 — платформа достаточно универсальная. Причем она способна нести ядерное оружие в модификации F-16 C и D (тактическое ядерное оружие). В этом главная опасность, что Украине дали средство доставки ядерного оружия», — подчеркнул он.
В то же время, уверен он, очередное «чудо-оружие» не принесет Украине никакого существенного преимущества. Лишь на первом этапе, который продлится «месяц-полтора», России потребуется время для поиска способа борьбы с ним.
«Но потом, собственно говоря, эффект появления этого очередного „чудесного оружия“, как любят говорить на Украине и как говорит Зеленский, будут сведены практически к нулю. Но для этого нам какое-то время потребуется, чтобы мы разработали определенные тактические приемы борьбы с этими самолетами», — считает Кнутов.
О том, как Россия готовится встречать американские F-16 над Украиной и зоне СВО, и подробнее об особенностях этого истребителя, можно узнать в материале «Татар-информа» «Ядерная угроза, места базирования и чем ответит Россия: что надо знать об F-16 на Украине»
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