Ядерная угроза, места базирования и чем ответит Россия: что надо знать об F-16 на Украине

По данным иностранных СМИ, первая партия истребителей F-16 уже на Украине

Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Первые F-16 отметились в небе над Украиной. Зачем?

По данным иностранных СМИ, первая партия истребителей F-16 уже на Украине. Количество самолетов небольшое. Как сообщает The Times, первая поставка составила шесть бортов из Нидерландов.

Между тем украинская пресса утверждает, что первые боевые вылеты F-16 уже совершили. Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.

Были вылеты или нет, доподлинно неизвестно. Однако подобное применение ограниченного числа самолетов F-16 вполне возможно и логично. Об этом «Татар-информу» заявил известный военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

«Те самолеты, которые сейчас появились, скорее всего, будут использоваться для борьбы с нашими крылатыми ракетами «Калибр» и беспилотниками «Герань». То есть это будет на первом этапе основным предназначением», – уверен эксперт.

Юрий Кнутов: «Те самолеты, которые сейчас появились, скорее всего, будут использоваться для борьбы с нашими крылатыми ракетами «Калибр» и беспилотниками «Герань» Фото: скриншот видео ютуб-канала «День ТВ», youtube.com/@DenTVinform

Устаревшая модификация: какие самолеты поставляют Киеву

Но это скорее от безысходности, ведь для выполнения иных задач устаревшая модификация F-16 не подходит. Современные самолеты модификации 4++ приобрели Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. На них имеется активная фазированная антенная решетка, там масса композитных материалов, самолет плохо заметен на радарах. Но этот самолет настолько дорогой, что его даже американская армия для себя не покупает.

«Вряд ли Украине такие самолеты достанутся, а те истребители, которые уже сейчас есть или будут поступать, достаточно хорошо будут видны в качестве цели на радарах наших истребителей и на станциях наведения ракет зенитно-ракетных комплексов», - считает Кнутов.

Дело в том, что дальность ракет «воздух – воздух» в «киевском» варианте американского истребителя составляет всего 120 км. Тогда как российские бьют на дистанцию свыше 300 км.

«Буквально на днях один из наших самолетов сбил украинский МиГ-29 на дальности 213 км. Это, в общем, мировой рекорд. Это говорит о том, что наши Су-35 смогут обнаружить F-16 в воздухе и поражать их до того момента, когда их противник засечет на своих радарах», – заявил эксперт.

F-16 могут быть носителем ракет с ядерными боеголовками Фото: commons.wikimedia.org

Ядерная угроза

Поставка F-16 в зону конфликта примечательна больше своей потенциальной угрозой, а не непосредственной. Дело в том, что эти самолеты могут быть носителями ракет с ядерными боеголовками.

«F-16 - платформа достаточно универсальная. Причем она способна нести ядерное оружие в модификации F-16 C и D (тактическое ядерное оружие). В этом главная опасность, что Украине дали средство доставки ядерного оружия», – комментирует Кнутов.

Именно этот фактор будет считаться наиболее опасным шагом очередной эскалации со стороны Запада. Понятно, что официально никто в ближайшее время Украине ядерное оружие не поставит. Однако надо смотреть в будущее, ведь раньше и вручение Киеву ракет ATACMS опровергали достаточно долго. Как до этого танки Leopard и многое другое. Россия уже сейчас начинает бить по местам возможного базирования F-16. Да и теневые поставки возможны с последующим внезапным применением.

«Россия также вчера начала ответные действия, нанеся удары по таким авиабазам, как Миргород и Борисполь. Если новости об ударах по Староконстантинову и Одессе начнут поступать, значит, вероятно, самолеты уже прилетели», – написал в своем телеграм-канале военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Вероятность того, что эти ракеты JASSM будут переданы Украине в какой-то ближайшей перспективе, достаточно большая, и России надо быть к этому готовой» Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Чем опасны F-16 без ядерной начинки?

Впрочем, и без ядерного оружия F-16 способны доставить проблемы российским вооруженным силам. Ассортимент вооружений, которые может нести F-16, весьма большой и разнообразный. Отдельно стоит сказать о ракетах HARM. Они считаются противорадиолокационными. То есть они успешно маскируются от станций наведения ракет и радаров обнаружения. Но эксперты говорят, что Россия уже довольно успешно с подобными «изделиями» справляется.

«Результаты очень хорошие. Поэтому в основном ракета их применяется для обстрелов городов, домов, мирных объектов социальных. То есть тех объектах, которые не прикрыты, по ним применяются эти ракеты HARM», – считает Кнутов.

По его словам, опаснее возможное применение ракеты JASSM в варианте ER. Это крылатая американская ракета с дальностью полета в 1000 км. F-16 может нести две такие крылатые ракеты. США, правда, заявляли, что это оружие Киеву поставлять не будут. Однако, опять же, с шагами «ползучей эскалации» в период проведения СВО Россия уже сталкивалась. Примеры мы приводили выше.

«Вероятность того, что эти ракеты JASSM будут переданы Украине в какой-то ближайшей перспективе, достаточно большая, и России надо быть к этому готовой», - уверен Кнутов.

Алексей Леонков: «Как и большинство самолетов МиГ-29 и Су-24, самолеты будут взлетать с баз НАТО» Фото: Telegram-канал Алексея Леонкова

Где Украина спрячет F-16

Другая тема является предметом споров в экспертной среде уже несколько месяцев :где будут базироваться ограниченные поставки устаревших F-16, учитывая общепризнанное господство России в небе над Украиной. Самое распространенное мнение заключается в том, что истребители будут расположены в Польше и Румынии. Вылетать оттуда, приземляться на украинских аэродромах и мгновенно взлетать, получив вооружение на борт.

«Как и большинство самолетов МиГ-29 и Су-24, самолеты будут взлетать с баз НАТО, загружать топливо и боеприпасы с разных баз и использоваться в операциях «воздух – воздух», «воздух – земля» или в целях противовоздушной обороны», - считает Леонков.

Не случайно Россия уже месяца два выводит из строя те аэродромы, которые находятся в приличном состоянии и их можно подготовить для применения истребителей F-16. Кроме того, вокруг подобных объектов выстроена разведывательная сеть.

«А если мы говорим о разведывательной сети, то она также функционирует успешно. Другое дело, что у нас есть радиотехническая разведка, которая позволяет эти самолеты обнаружить заранее», - сказал «Татар-информу» Юрий Кнутов.

Но есть и другие варианты базирования самолетов. Часть аэродромов Украины будут перестроены в качестве подземных.

«Такие уже сто процентов есть. Это подземные бункеры, еще в советское время построенные. Поэтому если их привести в порядок, то там можно тоже держать F-16», - считает Кнутов.

«Мы где-то месяц-полтора будем приспосабливаться, найдем эффективные способы борьбы с F-16» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как F-16 изменит СВО

И все-таки какое влияние могут оказать F-16 на ход СВО? Очевидно, что переломного эффекта не будет. Однако эксперты полагают, что некоторые трудности все же возможны.

«Мы где-то месяц-полтора будем приспосабливаться, найдем эффективные способы борьбы с ними. Но потом, собственно говоря, эффект появления этого очередного «чудесного оружия», как любят говорить на Украине и как говорит Зеленский, будут сведены практически к нулю. Но для этого нам какое-то время потребуется, чтобы мы разработали определенные тактические приемы борьбы с этими самолетами», - считает Кнутов.