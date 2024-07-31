Bloomberg: На Украину прибыла первая партия истребителей F-16

Киев получил первую партию истребителей F-16 от союзников по НАТО. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

Источники не смогли назвать точное количество машин, переданных Украине, однако заявляют, что оно «невелико».

Кроме того, вызывает сомнение, что украинские летчики, прошедшие специальное обучение, смогут сразу же начать использовать их. Вполне вероятно, что новые боевые самолеты появятся в зоне боевых действий только спустя некоторое время.