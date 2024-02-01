Военный эксперт назвал условия прекращения ударов ВСУ по городам России

Для того, чтобы украинская армия перестала наносить удары по российским префронтовым городам, ее нужно отбросить минимум на 500 км от границ РФ. По мнению военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова границу, в пределах которой разворачиваются боевые действия, необходимо «сдвигать на Запад».

«Раньше атаки на российские города нападали единично, а сейчас можно говорить о серийности. Помимо этого, Британия еще поставила по две установки MLRS. При определенной тактике они могут поставить перед нами некоторые вопросы», – объяснил эксперт в беседе с журналистом «Татар-информа».

Леонков подчеркнул, что при ударах из новейших дальнобойных установок западного производства, опасность коснется всех прифронтовых территорий, включая Луганск, Мариуполь, Белгород и Брянскую область. По его словам, для обеспечения их безопасности российским войскам нужно как минимум занимать правый берег Херсона.

Напомним, накануне на встрече со своими доверенными лицами Президент РФ Владимир Путин заявил, что «демилитарированная зона» Украины должна находиться на таком расстоянии от российских границ, чтобы обезопасить страну от обстрелов из дальнобойного западного орудия.

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