500 км демилитаризации или письма в Конгресс США: что лучше защитит Россию от ракет GLSDB

Фото: duma.gov.ru

Что хотят российские депутаты?

Сегодня Госдума РФ приняла обращение к Конгрессу США в связи с новыми данными о сбитом самолете Ил-76. Напомним, ВСУ атаковали «транспортник», который перевозил украинских военнопленных для обмена.

Как сообщил ранее в ходе встречи со своими доверенными лицами Президент России Владимир Путин, самолет был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

«Депутаты Государственной думы призывают членов Конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», — говорится в тексте обращения.

Также российские депутаты в документе акцентируют внимание заокеанских коллег на том, что поражение Ил-76 было преднамеренным убийством ВСУ собственных солдат. Как известно, маршрут гуманитарного пролета самолета для обмена пленными был полностью согласован между Россией и Украиной. Российская Госдума напоминает конгрессменам, что они представляют американский народ, а не «коррумпированных бюрократов и лоббистов военно-промышленного комплекса».

«Уверены, что ваши налогоплательщики без особого восторга относятся к тратам их денег, которые направляются Украине для того, чтобы она и дальше посылала солдат на верную смерть, уничтожала своих военнопленных и мирное гражданское население», — говорится в документе.

Ложь США: есть ли смысл взывать к разуму коллективный Запад?

Напомним, что это не первая попытка воззвать к совести коллективного Запада. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров с трибуны ООН в Нью-Йорке расставил все точки над «i». Однако никакой реакции не последовало. Есть ли какой-то смысл в новой попытке? Вопрос дискуссионный. Но, как сказал «Татар-информу» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в США скорее всего пропустят любые обращения российских депутатов мимо ушей.

«Американцы на это внимания не обратят. Скажут, что мы просто систему передали кому-то, а они Украине поставили. Мол, мы тут ни при чем. Но дело в том, что это будет очередная их ложь. Ведь произвести такой удар можно только по командной линии Link 16», – объясняет эксперт.

Link16 – это тип военной тактической сети обмена данными. Используется США и странами НАТО. В соответствии с системой, по словам эксперта, команда на поражение может поступать от комплекса воздушной или космической разведки. Она определяет цель и в ее район посылаются самонаводящиеся ракеты.

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Виктория Нуланд и ее путь от печенек до ракет

Попытки России воззвать к разуму США происходят на фоне свежей поставки современного американского оружия. Речь о дальнобойных ракетах GLSDB. Отметим, что первая поставка этого оружия, по некоторым данным, произошла еще накануне.

«США продолжают оказывать Украине поддержку, в том числе новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Ground Launched Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», – отметила на брифинге в Киеве заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Да, та самая Нуланд, что запомнилась раздачей печенек на Майдане в Киеве. Теперь она перешла от угощений к смертоносным ракетам. Получается своеобразный срез происходящего на Украине за последние 10 лет через влияние на ситуацию США, в целом, и Виктории Нуланд, в частности.

«Президента Путина ждут сюрпризы на поле боя», – не без злорадства отмечала та же Нуланд в Киеве, комментируя поставку GLSDB.

GLSDB – это небольшие снаряды, которые вкупе с реактивной системой залпового огня HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 150 км.

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Какие риски несут для СВО американские GLSDB

Как объяснили журналисту «Татар-информа» эксперты, из-за своих размеров снаряд может не только менять направления, но даже лететь в обратном направлении. Двигатель отделяется от ракеты, бомба раскрывает крылья и летит с большой точностью. Поэтому ее сложно сбить. Российские ПВО могут работать против таких бомб, но лишь самые современные. И этих систем ПВО нужно много.

«Если системы ПВО старые, то с ней очень сложно справиться, но наши уже ее сбивали, насколько я в курсе. Еще летом прошлого года анонсировали, что такие установки поставили Украине, но наше Министерство обороны РФ сообщало, что сбили такие установки. Так что, их поставка для нас ударом не будет», – считает Алексей Леонков.

Но это скорее о линии фронта. А последние действия ВСУ все больше сигнализируют, что Киев все дальше уходит от своего провалившегося «контрнаступа» к террористическим актам против российских городов за пределами СВО. Очевидно, что теперь для России особенно остро становится вопрос о димилитаризации Украины в целом, чтобы обезопасить мирных жителей от киевского террора, что мы видели в том же Донецке или Белгороде.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На какое расстояние надо отбросить ВСУ для безопасности российских городов

Об этом, кстати, накануне на встрече со своими доверенными лицами говорил и Владимир Путин. Как сказал российский лидер, демилитаризованная зона на Украине требует смещения от российских границ.

«Имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов»,— пояснил Президент.

Путин не назвал конкретных цифр или географических ориентиров того рубежа, на который должны быть отброшены ВСУ. Однако, наши эксперты полагают, что расстояние от украинских войск до Донбасса и Херсона должно составлять порядка 500 километров.

«Нужно сдвигать границу на Запад. Раньше атаки на российские города нападали единично, а сейчас можно говорить о серийности. Помимо этого, Британия еще поставила по две установки MLRS. При определенной тактике, они могут поставить перед нами некоторые вопросы», – считает Леонков.

По его словам, угроза будет для всех прифронтовых российских городов. Помимо Донецка, это Луганск, Мариуполь, тот же Белгород и Брянская область. Для обеспечения безопасности этих городов и областей российским войскам нужно, как минимум, занимать правый берег Херсона, считает эксперт.

Помогут ли письма Госдумы РФ в Конгресс США – непонятно. Но ясно одно, что только действия с позиции военной силы могут помочь России защитить мирное население страны.