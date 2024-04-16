Военный эксперт Леонков объяснил, зачем школьников будут учить работать с БПЛА

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал закупку беспилотников на 46 млн рублей для Лаишевского технико-экономического техникума. Собеседник «Татар-информа» считает, что обучение по специальности «оператор БПЛА» востребовано и на гражданке, и на военке.

«На гражданке очень много сфер, где беспилотники бы пригодились. Например, сейчас наступает пожароопасный период. Нужно мониторить, чтобы если очаги появляются, то их сразу выявлять и локализовывать. Можно применять беспилотники в поисково-спасательных операциях, чтобы искать пропавших людей. Можно использовать в качестве экстренной доставки медицинской помощи в труднодоступные районы», – сообщил Леонков.

Он отметил, что если квалифицированный специалист попадет в ряды Вооруженных сил, то это может быть учтено, когда его призывают на воинскую службу. «Эту специальность он может продолжить и на военке. В принципе, полезное дело. Вполне востребовано», – сказал эксперт.



Ранее стало известно, что для татарстанских школ закупят беспилотники и другое оборудование для обучения за 46 млн рублей.