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Минобрнауки РТ закупит беспилотники для обучения школьников за 46 млн рублей
Для татарстанских школ закупят беспилотники за более чем 46 млн рублей. Соотстветствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок. В качестве получателя оборудования, согласно описанию объекта закупки, указан Лаишевский технико-экономический техникум.
Напомним, что образовательные учреждения РТ оборудуют БПЛА для обучения школьников их разработке, производству и эксплуатации. Работа организована в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».
По данным первой закупки, подрядчик передаст в техникум 14 разных конструкторов беспилотного летательного аппарата, четыре видеокоптера для мониторинга и тепловизионной съемки в режиме реального времени, 12 ресурсных наборов «Аэро».
В описании ко второй указан один беспилотный летательный дрон за 14 млн рублей.
Указанное оборудование должно быть поставлено в течение 70 календарных дней со дня заключения контракта. Средства на его приобретение выделены из бюджетов Татарстана и России. Заказчиком выступает Минобрнауки республики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 18 школах Татарстана откроются спецклассы по обучению производству беспилотников. В целом на обучение сборке БПЛА в образовательных учреждениях РТ получит из федерального бюджета более 244 млн рублей.
В России с 1 января появился инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Минпросвещения страны объявило конкурс среди регионов по созданию и оснащению специализированных классов (кружков) беспилотных авиационных систем в школах и организациях среднего профессионального образования.
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