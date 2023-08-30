Военные объявили о перевороте в Габоне после выборов, идет стрельба

В одной из африканских стран, Габоне, произошел военный переворот. Военные объявили, что захватили власть и приостановили действие всех институтов. Об этом сообщает местный телеканал Gabon 24.

В настоящее время в Габоне создали Комитет по переходу и восстановлению институтов.

«С этой целью всеобщие выборы 26 августа 2023 года, а также их предварительные результаты отменяются. Границы закрыты до дальнейшего уведомления, а все институты республики распущены», – указано в сообщении.

В свою очередь в ряде СМИ появилась информация о том, что в столице страны Либревиле была слышна стрельба.

Напомним, 26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позднее мятежники заявили о подготовке военной интервенции со стороны двух стран Африки.