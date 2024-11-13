Военные группировки войск «Север» поблагодарили лениногорцев за поддержку

Военные подразделения группировки войск «Север» адресовали благодарность с пожеланиями крепкого здоровья и успехов руководителю волонтерской группе «СВОих не бросаем» Светлане Салиховой и ее большой команде единомышленников.

«Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш труд и вклад в обеспечение нашей безопасности. Ваша помощь в изготовлении маскировочных сетей стала настоящим подспорьем в выполнении боевых задач. Благодаря вашим усилиям мы получили настоящее средство защиты, которое позволяет нам эффективно скрываться от противника и выполнять боевые задачи без риска быть обнаруженными», — отметили военнослужащие.

На днях с волонтерами познакомился и руководитель исполнительного комитета Лениногорска Марат Гирфанов.

В Центре по плетению маскировочных сетей и сбору гуманитарной помощи общественники продемонстрировали свое рабочее место, познакомили с активистами и даже провели небольшой урок по мастерству завязывания узлов из лоскутков ткани на большой станине, на которой совсем скоро будет сплетено полотно маскировочной сети.

В знак признания активной позиции и поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, Марат Гирфанов вручил грамоты и благодарственные письма центру и его подразделениям.

«Это высокая оценка деятельности, которую мы принимаем с благодарностью, готовы трудиться с таким же энтузиазмом и желанием. Благодаря содействию администрации Лениногорского района мы получили необходимые нам материалы для плетения маскировочных сетей в количестве девяти рулонов. Подмога достаточно внушительная, этого материала хватит на месяц работы», — отметила Светлана Салихова.

Центр по плетению маскировочных сетей и сбору гуманитарной помощи находится по адресу: улица Куйбышева, 21. Филиалы центра находятся в селах Юлтимирово и Тимяшево, а также в Доме детского творчества, гимназии №11, спортивной школе №1.

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