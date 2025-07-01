Военнослужащий с позывным Змей отвезет шефскую помощь на СВО из Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Июль в Набережных Челнах начался в соответствии со сложившейся за последние три года традицией. С главной городской площадки, Майдана, отправили очередную, 41-ю по счету, партию шефской помощи для участников специальной военной операции.

На месте сбора, как и всегда, собрались волонтеры, активисты, предприниматели и представители власти. Перед выездом бойцов, которые лично доставят груз, жители города пожелали им крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.

«Город красивый, большой, чистый, развивается. Люди здесь очень доброжелательные. Когда проезжаем, машут руками, особенно дети», – поделился впечатлениями военнослужащий с позывным Змей, который в Челны за шефской помощью приезжает уже не впервые. Он восемь лет водит грузовики. Сразу после срочной службы подписал контракт с Минобороны.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На этот раз в составе партии помощи – квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры, амуниция и другое необходимое оборудование. Общий вес отправки составил 14 тонн. Всё это – для бойцов группировки «Север».

Слово благодарности и поддержки военнослужащим произнесли председатели ТОСов, волонтеры и активные жители.

«Желаем нашим бойцам скорейшего возвращения с победой. Уже дни считаем. На 9 Мая подумали, что, может быть, всё уже завершается… Но нет – помощь еще нужна. Поэтому мы рядом и делом, и словом», – заверила Рафиля Нуриева, председатель ассоциации ТОС Центрального района.

«Мы ежедневно молимся за наших ребят. Пусть у них будет хорошее настроение, пусть знают, что мы их ждём. И очень надеемся, что всё скоро закончится», – добавила Маргарита Чибилева, председатель ТОС 40-го комплекса.

«Желаем силы, бодрости духа, здоровья и скорейшего возвращения домой», – пожелала Светлана Хабибуллина, председатель ТОС 41-го комплекса.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

К отправке груза присоединился и мэр Автограда Наиль Магдеев. Он подчеркнул, что всё собранное в этот день уже к концу недели окажется на передовой.

«Квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры – всё, что мы сегодня отгружаем, уже через несколько дней будет спасать жизни наших солдат. Не исключено, что это будет ваш друг, брат, муж или отец», – отметил глава города.

Шефскую помощь регулярно оказывают и предприятия. Так, в компании «ТатПроф» к настоящему моменту более 50 сотрудников, мобилизованные и добровольцы, находятся на передовой.

«Мы помогаем и семьям, и самим ребятам – отправляем технику, амуницию, приборы. Это наша общая миссия», – рассказал Сергей Рачков, директор инвестиционной компании «ТатПроф».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой