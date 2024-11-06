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Военнослужащий из Заинска заключил брак со своей возлюбленной
Военнослужащий из Заинска Ильдар приехал в родной город из зоны проведения специальной военной операции, чтобы вступить в брак. В Заинском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония регистрации, гостями которой стали родные, близкие и администрация города.
Ильдар и Ляйсан познакомились два года назад. Свела их служба — оба сотрудники полиции. Весной Ильдар сменил гражданскую службу на военную, заключив контракт.
«Ильдар решил подписать контракт. Он сказал: „Я буду защищать нашу Родину“. Тяжело было отпускать. Но всё хорошо будет, пусть живой-здоровый вернется», — сказала невеста.
В этот день разделить радость новой семейной пары пришли родные и друзья. Молодоженов также поздравили и представители администрации города.
«Пусть ваша семейная жизнь будет примером крепкой дружной семьи. Ильдару пожелаем удачи в несении службы и решении боевых задач», — сказал заместитель главы Заинского района РТ Петр Уразайкин.
С начала года 30 заинских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, вступили в брак.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото предоставлены Эльмирой Шабриной.
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