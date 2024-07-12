Военнослужащий из Мензелинского района награжден орденом Мужества

Яков Бажанкин из Мензелинского района с честью и доблестью встал на защиту своего Отечества. От имени Президента РФ глава района Айдар Салахов на днях вручил Якову орден Мужества. Эту награду присудили военнослужащему за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Яков родился в Елабуге. После переезда семьи в деревню Русский Каран Мензелинского района учился в Николаевской средней школе. Затем работал механизатором, комбайнером.

«У нас большая семья, и чтобы помочь маме, я брался за любую работу», — говорит он.

Срочную службу проходил в городе Елань, после четырех месяцев в учебке его назначили на должность командир танка. Получил звание младший сержант.

Проходя срочную службу, Яков добровольцем ушел служить в Таджикистан в 201-ю военную базу в город Куляб. Там заключил контракт на три года. В ходе службы получил звание сержанта, а также Крест 201-й военной базы и медаль за высокие показания в боевой службе.

После объявления о частичной мобилизации молодой человек не смог оставаться в стороне и отправился на СВО.

«Для меня самое страшное было то, чтобы эта война не добралась до моих близких и дорогих людей, чтоб она вообще вступила на территорию нашей страны», — говорит военный.

Яков Бажанкин с гордостью и любовью говорит о супруге Нине, старшей дочери Елизавете и младшей Маргарите. Он считает, что семья служит источником энергии, с помощью которой можно преодолеть любые испытания.

В зоне боевых действий храбрый защитник успел столкнуться с разными ситуациями. Во время выполнения боевого задания получил серьезное ранение и остался без ноги.

«Я благодарен своей жене за то, что всячески поддерживала, находила нужные слова. Я стал еще больше любить свою дорогую семью, за их терпение и любовь ко мне. Что для меня значит семья? Это самое дорогое и ценное, что у меня есть», — поделился Яков.

Полгода, с марта по август 2023 года, военнослужащий лечился в госпитале имени Бурденко. В Оренбурге ему изготовили специальный протез, благодаря которому сейчас он ходит без трости и костылей.

«Конечно, сначала было тяжело. Но когда ты первый раз ходишь сам, понимаешь, что всё возможно. Главное — не падать духом, верить в свои силы», — убежден боец.

Сегодня Яков находится дома с семьей. Делится, что за время его отсутствия дел накопилось немало. Сегодня он занимается ремонтом дачи.

«Там, на передовой, остались и боевые друзья, и мой родной братишка. Он также был ранен, но продолжает служить. Вдали от родного дома мы с охотой читали письма школьников. Очень приятно знать, что тебя ждут дома не только близкие, но и совсем незнакомые люди. Не знаю, как это еще объяснить, огромная им благодарность. Молодежи могу сказать только одно: будьте патриотами своей родины и цените жизнь», — посоветовал он.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.