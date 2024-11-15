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СВО 15 ноября 2024 16:36

Военнослужащий из Бугульминского района РТ награжден орденом Мужества

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Военнослужащий из Бугульминского района РТ награжден орденом Мужества

Военнослужащий из Бугульминского района Татарстана, выпускник центра «Форпост», старший лейтенант Ильсур Хабипов указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награжден орденом Мужества.

Бугульминец удостоен высокой государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Ильсур окончил Бугульминский строительно-технический колледж. Затем проходил обучение в Городском центре «Форпост» с 1 октября 2021 по 23 сентября 2023 года. На специальную военную операцию Ильсур отправился в октябре 2023 года. Срочную службу он заменил контрактом с Министерством обороны РФ.

Благодаря мужеству старшего лейтенанта Ильсура Хабипова и его грамотному руководству подчиненными удалось захватить и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск, заявили в военном ведомстве.

Фото: слева направо директор центра «Форпост» Денис Никитенко, военнослужащий Ильсур Хабипов

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

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#орден Мужества
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