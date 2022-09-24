Мэр Челнов назвал ложной информацию о числе граждан, подлежащих частичной мобилизации

Сегодня на первой отправке граждан, подлежащих частичной мобилизации, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал ложной информацию, ранее распространившуюся в социальных сетях, о планах мобилизовать 3 тыс. жителей Автограда.

«Сегодня на выполнение специальной военной операции отправились 74 челнинца — это первая группа. А всего — 1200 человек. Я где-то в СМИ слышал, что 3 тыс., но это неправда. У нас призывной контингент чуть больше 90 тыс. Вот из них отправится чуть более 1%. Из 90 тыс. будет отправлено 1200 человек, из них 90 офицеров. Это в основном военно-учетные специальности, которые сегодня необходимы», — заявил он.

Сегодня перед ДК «Энергетик» состоялась первая отправка мобилизованных из числа находящихся в запасе. Проводить их пришли родные и близкие, а также руководство города.