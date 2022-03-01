«Он давно мечтал стать военным»: нижнекамец героически погиб во время спецоперации
Завтра в Нижнекамске простятся с Ильнуром Сибгатуллиным, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Каким он запомнился тем, кто знал его хорошо, – «Татар-информ» пообщался с первой учительницей и узнал, каким Ильнур остался в их памяти.
«Военная форма была ему к лицу»
Невосполнимая потеря – именно так сегодня говорят о гибели 31-летнего нижнекамца Ильнура Сибгатуллина те, кто его знал. Ильнур героически погиб 26 февраля во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эта потеря стала первой для Татарстана.
Напомним, что утром 24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил, что главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи против агрессии Киевского режима. Путин заявил о начале специальной военной операции.
«Ильнур был очень солнечным, добрым мальчиком. На него смотришь, и радовалась душа. Родители у него – замечательные люди, было видно, насколько сильно они заинтересованы в воспитании и обучении детей», – делится воспоминаниями об Ильнуре его первая учительница Гульчачак.
Гвардии сержант Ильнур Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. До 2008 года он учился в нижнекамской гимназии №2. Окончив ее, решил поступить в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Однако через два дня молодой человек отчислился из учебного заведения по собственному желанию. В мае 2013 года Ильнур поступил на военную службу по контракту, после чего его направили в войсковую часть в Ульяновск.
«Тогда мы еще не замечали его желания попасть на военную службу. Он был спокойный, воспитанный, умный мальчик с добрыми большими глазами. Примерно восемь лет назад я встретила его возле школы – он стал таким высоким, красивым», – вспоминает Гульчачак.
Как вспоминает женщина, именно тогда Ильнур рассказал, что хочет поступить на военную службу.
«Он мне тогда сказал, что мечтает стать военным, освоить эту профессию. Военная форма была ему к лицу», – отметила учительница.
Ильнур был старшим ребенком в семье, у него есть младший брат. Не так давно он женился, детей еще не было.
«Показал пример мужества»
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье Ильнура Сибгатуллина.
«К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью мы приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина. Исполняя воинский долг, наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству – признак достойного сына своего народа», – сказано в сообщении.
Прощание с солдатом пройдет завтра. Торжественный митинг начнется в 10 часов утра на площади Монумента Победы, сообщили в администрации Нижнекамского района РТ. Его похоронят на Аллее героев на мусульманском кладбище.