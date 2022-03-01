«Он давно мечтал стать военным»: нижнекамец героически погиб во время спецоперации

Завтра в Нижнекамске простятся с Ильнуром Сибгатуллиным, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Каким он запомнился тем, кто знал его хорошо, – «Татар-информ» пообщался с первой учительницей и узнал, каким Ильнур остался в их памяти.

В Нижнекамске простятся с Ильнуром Сибгатуллиным, который погиб во время проведения спецоперации на Украине Фото: соцсети

«Военная форма была ему к лицу»

Невосполнимая потеря – именно так сегодня говорят о гибели 31-летнего нижнекамца Ильнура Сибгатуллина те, кто его знал. Ильнур героически погиб 26 февраля во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эта потеря стала первой для Татарстана.

Напомним, что утром 24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил, что главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи против агрессии Киевского режима. Путин заявил о начале специальной военной операции.

«Ильнур был очень солнечным, добрым мальчиком. На него смотришь, и радовалась душа. Родители у него – замечательные люди, было видно, насколько сильно они заинтересованы в воспитании и обучении детей», – делится воспоминаниями об Ильнуре его первая учительница Гульчачак.

Гвардии сержант Ильнур Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. До 2008 года он учился в нижнекамской гимназии №2. Окончив ее, решил поступить в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Однако через два дня молодой человек отчислился из учебного заведения по собственному желанию. В мае 2013 года Ильнур поступил на военную службу по контракту, после чего его направили в войсковую часть в Ульяновск.

«Тогда мы еще не замечали его желания попасть на военную службу. Он был спокойный, воспитанный, умный мальчик с добрыми большими глазами. Примерно восемь лет назад я встретила его возле школы – он стал таким высоким, красивым», – вспоминает Гульчачак.

Как вспоминает женщина, именно тогда Ильнур рассказал, что хочет поступить на военную службу.

«Он мне тогда сказал, что мечтает стать военным, освоить эту профессию. Военная форма была ему к лицу», – отметила учительница.

Ильнур был старшим ребенком в семье, у него есть младший брат. Не так давно он женился, детей еще не было.

«Его решение посвятить жизнь служению Отечеству – признак достойного сына своего народа» Фото: «Татар-информ»

«Показал пример мужества»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье Ильнура Сибгатуллина.

«К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью мы приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина. Исполняя воинский долг, наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству – признак достойного сына своего народа», – сказано в сообщении.

Прощание с солдатом пройдет завтра. Торжественный митинг начнется в 10 часов утра на площади Монумента Победы, сообщили в администрации Нижнекамского района РТ. Его похоронят на Аллее героев на мусульманском кладбище.