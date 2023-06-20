Военком Лаишевского района доставил гуманитарный груз в зону спецоперации

Военный комиссар Лаишевского района РТ Александр Афанасьев доставил гуманитарный груз в зону специальной военной операции. На защите нашей страны на СВО находится и сын Афанасьева — Евгений, который ушел на передовую добровольцем.

Военный комиссар пообщался с военнослужащими, которые сейчас задействованы на освобожденных территориях.

От имени главы района Ильдуса Зарипова он пожелал бойцам крепкого здоровья, удачи в боях за Отечество. Он вручил землякам флаг Лаишевского района, а от Международного аэропорта «Казань» командиру батальона передали тепловизор. Также бойцы получили ночной прицел.

«Берегите себя!» — пожелал Александр Афанасьев.

Бойцы в ответном видео передали привет своим семьям.

«Наши земляки, которые находятся сегодня в зоне СВО, передали привет своим родным и близким, а также огромную благодарность главе Лаишевского района Ильдусу Зарипову, предпринимателям, волонтерам, всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи», — рассказали в пресс-службе района.