Военком Лаишевского района доставит квадрокоптеры и средства связи в зону СВО

Из Лаишевского района Татарстана собрали и отправили гуманитарную помощь и спецгруз по заявкам мобилизованных. Военный комиссар Лаишевского района Александр Афанасьев сопровождает машину, на месте планирует быть завтра, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

Гуманитарную помощь собирали всем районом — администрация, предприниматели, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители. В груз вошли буржуйки, квадрокоптеры, средства связи — в общей сложности более 5 тонн продуктов, техники, медикаментов и продовольственных товаров.

Помогали с погрузкой студенты Лаишевского техникума. Когда информация об отправке распространилась, посылки стали поступать и из других районов республики.

«Направляем груз для наших земляков, которые находятся на передовой. Это инициатива нашего военкома и родственников, близких наших ребят. Самое главное, мы передаем помощь с любовью, добротой, мы про них всегда помним, переживаем», — отметил глава района Ильдус Зарипов.

«Мне бы хотелось сказать спасибо предпринимателям Лаишевского района, которые все как один очень внимательно и добросовестно отнеслись к благому делу. За несколько суток они наварили множество буржуек, приготовили много шанцевого инструмента для оборудования позиций. Также передали квадрокоптеры, цифровые станции — все то, что необходимо на позициях для ведения объектов, которые поручены нашим ребятам», — сказал военком Александр Афанасьев.