Сын военкома Лаишевского района ушел добровольцем на фронт

Военный комиссар Лаишевского района Татарстана Александр Афанасьев познакомил главу района Ильдуса Зарипова со своим сыном Евгением на сборном пункте в Казани. Сейчас молодой человек проходит боевую подготовку в МВЦ «Казань Экспо», участвовать в специальной военной операции на Украине он решил добровольно.

Ильдус Зарипов пожелал добровольцу выполнить все боевые задачи, а в разговоре с военкомом заявил, что тот вырастил отличного сына.

Глава района поинтересовался у сына военкома и остальных мобилизованных лаишевцев, в чем они нуждаются. Те в ответ показали ему условия пребывания на сборном пункте. По их словам, у них отличные условия проживания и полноценное питание.

Призванным из запаса передали рюкзаки, укомплектованные термобельем, теплыми вещами, продуктами питания и медикаментами. «Возвращайтесь с победой в родные дома», — обратился к ним Ильдус Зарипов.

Мобилизованные беспокоятся из-за трудностей, с которыми могут столкнуться их семьи. Один призванный из запаса попросил выделить его ребенку место в детском саду, другой — заморозить кредитные обязательства. Глава района пообещал оказывать индивидуальную поддержку семьям мобилизованных и осуществлять личный контроль.

Часть мобилизованных отправилась на следующий этап боевого слаживания сегодня, 23 октября, еще одна отправка ожидается 28 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что школьники Лаишевского района написали письма мобилизованным солдатам.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.