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Ру Тат
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Происшествия
11 июля 2022  17:33
Павел Климчак

Водолазы продолжают осматривать затонувший под Казанью теплоход

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Сегодня водолазы поисково-спасательной службы РТ продолжили обследование затонувшего под Казанью теплохода. Судно стоит на дне реки, внутренние комнаты и каюты загромождены всплывшей мебелью и прочими предметами.

Погибших и пострадавших не обнаружили. В течение пяти часов в подводных работах принимали участие пять водолазов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что причиной крушения теплохода под Казанью мог стать существенный перегруз. 

#водолазы
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