Водолазы продолжают осматривать затонувший под Казанью теплоход
Сегодня водолазы поисково-спасательной службы РТ продолжили обследование затонувшего под Казанью теплохода. Судно стоит на дне реки, внутренние комнаты и каюты загромождены всплывшей мебелью и прочими предметами.
Погибших и пострадавших не обнаружили. В течение пяти часов в подводных работах принимали участие пять водолазов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что причиной крушения теплохода под Казанью мог стать существенный перегруз.