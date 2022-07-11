Водолазы продолжают осматривать затонувший под Казанью теплоход

Сегодня водолазы поисково-спасательной службы РТ продолжили обследование затонувшего под Казанью теплохода. Судно стоит на дне реки, внутренние комнаты и каюты загромождены всплывшей мебелью и прочими предметами.

Погибших и пострадавших не обнаружили. В течение пяти часов в подводных работах принимали участие пять водолазов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что причиной крушения теплохода под Казанью мог стать существенный перегруз.