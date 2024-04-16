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Водолазы нашли тело одного из пропавших на Свияге рыбаков
Тело одного из пропавших на Свияге рыбаков нашли водолазы. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Тело 51-летнего мужчины извлекли с шестиметровой глубины недалеко от села Бритвино.
Поиски второго мужчины продолжаются.
Напомним, в минувшую субботу мужчины отправились на рыбалку на самодельной лодке. Телефоны пропавших рыбаков остались дома. За минувшие сутки методом траления на лодке спасатели обследовали 15 километров прибрежной полосы и 30 тысяч квадратных метров акватории. В процессе поисков спасатели обнаружили рыболовную сеть. Сегодня работы продолжатся.
В МЧС напоминают, что выход на воду маломерных судов до начала навигации запрещëн, а в сложившихся погодных условиях - смертельно опасен.
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