Водолазы нашли тело одного из пропавших на Свияге рыбаков

Тело одного из пропавших на Свияге рыбаков нашли водолазы. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Тело 51-летнего мужчины извлекли с шестиметровой глубины недалеко от села Бритвино.

Поиски второго мужчины продолжаются.

Напомним, в минувшую субботу мужчины отправились на рыбалку на самодельной лодке. Телефоны пропавших рыбаков остались дома. За минувшие сутки методом траления на лодке спасатели обследовали 15 километров прибрежной полосы и 30 тысяч квадратных метров акватории. В процессе поисков спасатели обнаружили рыболовную сеть. Сегодня работы продолжатся.

В МЧС напоминают, что выход на воду маломерных судов до начала навигации запрещëн, а в сложившихся погодных условиях - смертельно опасен.