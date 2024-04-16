Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Свияге под Зеленодольском продолжаются поиски двоих рыбаков
На Свияге под Зеленодольском продолжаются поиски двоих рыбаков, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Напомним, пропавших в районе села Бритвино мужчин ищут вторые сутки. За минувшие сутки методом траления на лодке спасатели обследовали 15 километров прибрежной полосы и 30 тысяч квадратных метров акватории. В процессе поисков спасатели обнаружили рыболовную сеть. Сегодня работы продолжатся.
В МЧС напоминают, что выход на воду маломерных судов до начала навигации запрещëн, а в сложившихся погодных условиях - смертельно опасен.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников