На Свияге под Зеленодольском продолжаются поиски двоих рыбаков, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, пропавших в районе села Бритвино мужчин ищут вторые сутки. За минувшие сутки методом траления на лодке спасатели обследовали 15 километров прибрежной полосы и 30 тысяч квадратных метров акватории. В процессе поисков спасатели обнаружили рыболовную сеть. Сегодня работы продолжатся.

В МЧС напоминают, что выход на воду маломерных судов до начала навигации запрещëн, а в сложившихся погодных условиях - смертельно опасен.