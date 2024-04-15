В Зеленодольском районе идут поиски двоих рыбаков, пропавших на Свияге

На реке Свияга вблизи села Бритвино в Зеленодольском районе пропали двое мужчин, которые в минувшую субботу отправились на рыбалку.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, предварительно, мужчины отправились на рыбалку на самодельной лодке. Телефоны пропавших рыбаков остались дома.

По прибытии на место спасатели визуально обследовали 10 км береговой линии и 25 тысяч кв. м. акватории. На берегу Свияги возле села обнаружен автомобиль «УАЗ», на котором приехали рыбаки. Поисковые работы продолжаются.

«Обстановка на водных объектах Татарстана очень сложная и напряженная. В активной фазе паводок. Использование маломерных судов в такой сложный период запрещено», – указал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Он напомнил, что на судоходных водоемах использование маломерных судов разрешено с начала навигации после выставления соответствующей навигационной обстановки, а на несудоходных водоемах - разрешено только после спада паводковых вод.

«Также напоминаю, что использование маломерных судов в ночное время без навигационных огней запрещено. Плавание на маломерных судах в такой обстановке смертельно опасно», – подытожил Венедиктов.