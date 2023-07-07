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Руc Тат
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Происшествия 7 июля 2023 19:56

Водолазы нашли тело девушки, которая два дня назад утонула в реке Ик

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Водолазы нашли тело девушки, пропавшей во время купания 5 июля на реке Ик вблизи села Кук-Тяка Азнакаевского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, 5 июля на реке Ик во время купания утонули 18-летние брат и сестра. Тело 18-летнего парня из воды извлекли очевидцы. По предварительным данным, близнецы пасли в том районе коров, им стало жарко и они решили окунуться, но оба не умели плавать. По данным главы сельского поселения, на данном участке на повороте реки очень сильное течение.

Тело девушки всплыло на поверхность воды в 500 метрах вниз по течению реки от места происшествия.

#утонула девушка
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