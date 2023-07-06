В Татарстане продолжаются поиски 18-летней девушки, утонувшей в реке Ик

В Татарстане на реке Ик спасатели продолжают поиски утонувшей 18-летней девушки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, близнецы пасли в том районе коров, им стало жарко и они решили окунуться, но оба не умели плавать.

По данным главы сельского поселения, на данном участке на повороте реки очень сильное течение.

Поисковые работы продолжатся с участием водолазной группы спасателей ЗПСО-7.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у села Кук-Тяка утонули брат с сестрой. Тело юноши из воды извлекли очевидцы, а девушку ищут спасатели.