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В Татарстане на реке Ик утонули 18-летние брат и сестра
Сегодня днем поступило сообщение о том, что у села Кук-Тяка на реке Ик утонули два человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, во время купания утонули 18-летние брат и сестра.
Тело 18-летнего парня из воды извлекли очевидцы. На месте происшествия работала оперативная группа Азнакаевского пожарно-спасательного гарнизона.
Завтра поисковые работы продолжатся с участием водолазной группы спасателей ЗПСО-7.
Причина происшествия устанавливается, но отмечается, что место для купания не оборудовано.
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