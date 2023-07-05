В Татарстане на реке Ик утонули 18-летние брат и сестра

Сегодня днем поступило сообщение о том, что у села Кук-Тяка на реке Ик утонули два человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, во время купания утонули 18-летние брат и сестра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело 18-летнего парня из воды извлекли очевидцы. На месте происшествия работала оперативная группа Азнакаевского пожарно-спасательного гарнизона.

Завтра поисковые работы продолжатся с участием водолазной группы спасателей ЗПСО-7.

Причина происшествия устанавливается, но отмечается, что место для купания не оборудовано.