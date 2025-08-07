Водителя, который сбил троих подростков в Казани, лишили прав на 1,5 года

Водителя, который сбил троих подростков на Боевой улице в Казани, лишили прав на 18 месяцев. Соответствующее решение принял мировой судья Кировского района, сообщает городская Госавтоинспекция.

Напомним, что 5 августа на пешеходном переходе водитель Ford Transit сбил 12-летнюю и 14-летнюю девочек и 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Двоих детей с различными травмами доставили в больницу.

Водителя задержали накануне. Он признался, что управлял транспортом в нетрезвом виде.

По данным «Татар-информа», за рулем фургона Ford в момент ДТП находился председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура Татарстана.