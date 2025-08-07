news_header_top
Происшествия 7 августа 2025 10:34

Выяснилось, что троих подростков в Казани сбил глава Союза художников РТ Альберт Шиабиев

Стала известна личность водителя, который сбил троих подростков и скрылся с места ДТП на улице Боевая в Казани. Как стало известно «Татар-информу», за рулем фургона Ford находился председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев.

Напомним, что 5 августа на пешеходном переходе водитель Ford Transit сбил 12-летнюю и 14-летнюю девочек и 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Двоих детей с различными травмами доставили в больницу.

Водителя задержали накануне. Он признался, что управлял транспортом в нетрезвом виде.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура Татарстана. Дополнительно составлены административные материалы по статьям об оставлении места ДТП, отсутствии страховки и вождении без прав.

#сбили детей
