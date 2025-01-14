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Водители Челнов объяснили схемы новых маршрутов общественного транспорта — видео
В Набережных Челнах с 13 января маршруты начали курсировать по новым схемам. Водители Набережных Челнов записали небольшое видео, в котором объяснили схемы движения маршрутов №13 и №26.
Благодаря тому, что эти маршруты движутся навстречу друг другу, можно доехать с остановки «Центральная» до микрорайона Замелекесье и поселка ЗЯБ по улице Хади Такташа и наоборот.
«13-й маршрут двигается, далее остановка Бумажников, разворачивается, едет по Сармановскому тракту, далее остановка Жукова, Комарова, 8-я школа, 18-й комплекс, Замелекесье. Доезжает до остановки Фоменко, Гостева, разворачивается, едет в направлении ГЭС, остановка Студенческая», — поясняет водитель.
Маршрут №26 движется по старой схеме: с остановки Шамиля Усманова до остановки Бумажников. «Затем, не доезжая до остановки Парк культуры, разворачивается в обратном направлении и едет в район Замелекесье. Там делает остановки: 19-й комплекс, Горсеть, 8-я школа, Санэпидемстанция и выезжает на остановку Пединститут», — сообщил другой водитель.
Они посоветовали всем участникам дорожного движения изучить новые схемы.
Подробнее о новой транспортной реформе читайте в статье: «Не надо делать трагедию»: Магдеев ответил критикам новой схемы транспорта.
Видео, фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.
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