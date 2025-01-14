Водители Челнов объяснили схемы новых маршрутов общественного транспорта — видео

В Набережных Челнах с 13 января маршруты начали курсировать по новым схемам. Водители Набережных Челнов записали небольшое видео, в котором объяснили схемы движения маршрутов №13 и №26.

Благодаря тому, что эти маршруты движутся навстречу друг другу, можно доехать с остановки «Центральная» до микрорайона Замелекесье и поселка ЗЯБ по улице Хади Такташа и наоборот.

«13-й маршрут двигается, далее остановка Бумажников, разворачивается, едет по Сармановскому тракту, далее остановка Жукова, Комарова, 8-я школа, 18-й комплекс, Замелекесье. Доезжает до остановки Фоменко, Гостева, разворачивается, едет в направлении ГЭС, остановка Студенческая», — поясняет водитель.

Маршрут №26 движется по старой схеме: с остановки Шамиля Усманова до остановки Бумажников. «Затем, не доезжая до остановки Парк культуры, разворачивается в обратном направлении и едет в район Замелекесье. Там делает остановки: 19-й комплекс, Горсеть, 8-я школа, Санэпидемстанция и выезжает на остановку Пединститут», — сообщил другой водитель.

Они посоветовали всем участникам дорожного движения изучить новые схемы.

Подробнее о новой транспортной реформе читайте в статье: «Не надо делать трагедию»: Магдеев ответил критикам новой схемы транспорта.