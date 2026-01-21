Водителей в Татарстане призвали отказаться от дальних поездок из-за сильных морозов

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков, ночные температуры опустятся до −26, а днем ожидается −25.

Уже 24–25 января морозы усилятся: ночью столбики термометров могут достигать −30, местами до −35.

Сухая морозная погода сохранится и 26 января. Ночью прогнозируется до −28, местами до −32, днем от −12 до −17.

Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок. В условиях сильных морозов возрастает риск технических неполадок и ДТП. Наибольшей опасности при низкой температуре подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает морозы и замерзает.

Автоинспекторы напоминают о необходимости тщательно проверять автомобиль перед выездом, одеваться по погоде, брать с собой теплые вещи, горячий чай и по возможности иметь запас топлива.

В ГУ МЧС России по РТ жителей республики ранее предупредили, что в морозы возрастает риск пожаров и аварий, и напомнили татарстанцам о мерах безопасности.