МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в надвигающиеся морозы

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

Сегодня ночью и утром 16 января в Татарстане прогнозируется сильное похолодание – температура может опуститься до –27°. В ГУ МЧС России по РТ предупреждают, что в такие морозы возрастает риск пожаров и аварий.

Жителям республики напоминают основные правила безопасности:

не пользоваться неисправными печами;

не включать самодельные обогреватели;

не оставлять работающие печи и электрообогреватели без присмотра и не поручать следить за ними детям.

Татарстанцам рекомендуют внимательно относиться к отопительным приборам и по возможности ограничить время пребывания на улице в период сильных морозов.