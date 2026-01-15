МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в надвигающиеся морозы
Сегодня ночью и утром 16 января в Татарстане прогнозируется сильное похолодание – температура может опуститься до –27°. В ГУ МЧС России по РТ предупреждают, что в такие морозы возрастает риск пожаров и аварий.
Жителям республики напоминают основные правила безопасности:
- не пользоваться неисправными печами;
- не включать самодельные обогреватели;
- не оставлять работающие печи и электрообогреватели без присмотра и не поручать следить за ними детям.
Татарстанцам рекомендуют внимательно относиться к отопительным приборам и по возможности ограничить время пребывания на улице в период сильных морозов.