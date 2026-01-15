news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 января 2026 12:24

МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в надвигающиеся морозы

Читайте нас в
Телеграм
МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в надвигающиеся морозы
Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

Сегодня ночью и утром 16 января в Татарстане прогнозируется сильное похолодание – температура может опуститься до –27°. В ГУ МЧС России по РТ предупреждают, что в такие морозы возрастает риск пожаров и аварий.

Жителям республики напоминают основные правила безопасности:

  • не пользоваться неисправными печами;
  • не включать самодельные обогреватели;
  • не оставлять работающие печи и электрообогреватели без присмотра и не поручать следить за ними детям.

Татарстанцам рекомендуют внимательно относиться к отопительным приборам и по возможности ограничить время пребывания на улице в период сильных морозов.

читайте также
После снегопадов – к крещенским морозам: синоптики рассказали о погоде в Татарстане
После снегопадов – к крещенским морозам: синоптики рассказали о погоде в Татарстане
#морозы в татарстане #погода в татарстане #ГУ МЧС по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026