Водитель Лео на СВО: Нельзя ехать медленно, становишься мишенью, а быстро не получается

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Рунар Леонтьев, как и десятки других альметьевцев, попал в ряды Вооруженных сил РФ осенью 2022 года. Татарстанца призвали в ходе частичной мобилизации, и вскоре ему пришлось вспоминать навыки, которые он получил во время срочной службы. За два года в зоне боевых действий он получил две награды: медаль «Участнику СВО» и медаль Жукова. Последнюю награду присваивают военнослужащим за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные на фронте. Боец рассказал о своем пути и службе на передовой.

— Рунар, с чего начался ваш путь?

— Как и у многих, с призыва. Осенью в позапозапрошлом году нас проводили из города, и мы поехали в Казань на боевое слаживание. После обучения мы отправились в ЛНР, наше расположение было близ Кармазиновки. Там мы пробыли год, потом наше подразделение перебросили в ДНР. Пока ориентир нам сообщать нельзя — военная тайна.

— Ваша военная специальность?

— Я водитель, на мне не только выполнение боевых задач, но и все перемещения от нашего расположения до непосредственной зоны боевых действий. Мы перевозим личный состав, медикаменты, еду, оружие, боеприпасы — в общем, всё. Я за «баранкой» всю жизнь. Срочку отслужил водителем, на гражданке работал водителем, и сейчас тоже. Обычно за рабочий день я проезжал до 400 километров: с базы по всем объектам и обратно. На ЛБС меньше получается — до 200 километров. Это когда по четыре-пять подвозов делаешь. Но там и специфика другая, там же опасно. Оказывается, что у нас в полях можно с комфортом ездить, даже не говорю о самых разбитых дорогах. Другое дело — поле боя. С одной стороны, нельзя ехать медленно, становишься легкой мишенью, с другой — быстро не получается.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

— Как один из участников цепи логистики, как можете оценить снабжение ВС РФ?

— Скажу за свое подразделение, у нас с самого начала всё было хорошо. Первое — нам выдали первый набор экипировки, когда мы выезжали из Альметьевска. Потом мы получили еще один, когда покидали пункт подготовки. Второе — не могу припомнить, чтобы до нас не доходила гуманитарка от волонтеров или мы были как-то отрезаны от снабжения из штаба. Да и сейчас есть всё, что нужно: одежда, боеприпасы, топливо, транспорт и другая техника.

— Чем запомнился первый год на фронте?

— Наверное, окружающими людьми. Нашим коллективом, местными жителями — тогда еще луганчанами, теперь — дончанами. И еще переоценкой ценностей. То, что есть в повседневной жизни и что мы воспринимаем как должное, на передовой — чуть ли не самые необходимые вещи: хлеб, вода.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

— Второй год службы оказался проще, чем первый?

— Трудно сказать однозначно. Первый год был трудным, потому что он на то и первый. В 2023-м возросла интенсивность боевых действий. Рассуждаю как наш командир: «Поставленная задача должна быть выполнена, несмотря ни на что». Могу сказать точно, что это вообще не похоже на то, что было во времена срочной службы. Хотя принципы те же. По большому счету нужно выполнять приказы, а при необходимости спасти свою жизнь и жизни боевых товарищей.

— Какое на вашей памяти самое крупное столкновение с противником?

— На нашем участке фронта масштабных боестолкновений пока не было, только обмен точечными ударами — их артиллерия начинает, наши отвечают, потом — наоборот. Так и живем.

— Кто ждет вашего возвращения?

— Дочь, жена, мать, отец, две кошки и собака.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Антоном Николаевым