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Во вторник в Татарстане потеплеет до −1 градуса
Во вторник на территории Татарстана ожидается значительное потепление. Днем столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупредили, что сегодня на республику обрушатся метели и сильный ветер, порывы которого могут достигать 23 м/с.
В ночные часы температуры составят от — 10 до −15 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
О причинах резкого потепления в Татарстане ранее рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.
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