Во вторник в Татарстане потеплеет до −1 градуса

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во вторник на территории Татарстана ожидается значительное потепление. Днем столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупредили, что сегодня на республику обрушатся метели и сильный ветер, порывы которого могут достигать 23 м/с.

В ночные часы температуры составят от — 10 до −15 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

О причинах резкого потепления в Татарстане ранее рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.