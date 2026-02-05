Во время снегопадов жилищникам Казани пришлось убирать 4 тыс. дворов по четыре-пять раз

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана за десять дней, с 27 января, когда начались обильные снегопады, по 4 февраля, большинство из 4176 дворов очищались от снега по четыре-пять раз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Общая площадь всех дворов Казани – около 9,3 млн кв. метров. Таким образом, за десять дней жилищники убрали территорию, превышающую 40 млн кв. метров. Это примерно 5,6 тыс. футбольных полей, констатировали в городской администрации

При этом дворы не убирались ежедневно. Дело в том, что за некоторыми дворниками закреплено больше одного двора, а убирать по несколько дворовых территорий каждый день физически невозможно. В среднем за день в городе жилищники убирают около 3,5 тыс. дворов, пояснили в пресс-службе.

Всего для уборки дворовых территорий столицы РТ привлекли 1330 дворников и 80 разнорабочих. В городе очистили 1084 кровли, причем в высотных работах были задействованы 124 альпиниста. В очистке дворов от снега участвовали 240 единиц спецтехники (из них 110 машин были привлечены дополнительно).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за девять дней с улиц Казани вывезли почти столько же снега, сколько за всю прошлую зиму (222 тыс. и 238 тыс. тонн соответственно). На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается от половины до месячной нормы осадков.