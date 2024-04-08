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Названы маршруты трамваев и троллейбусов Казани, график которых изменится в Ураза-байрам
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10 апреля общественный транспорт Казани, маршруты которого проходят через мечети, начнет работать с 5 утра. В «Метроэлектротрансе» уточнили, каких трамваев и троллейбусов это коснется.
Так, в праздник верующие смогут добраться до мечетей на троллейбусах №1, 2, 12 и трамваях №5 и 5а, говорится в телеграм-канале МУП.
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