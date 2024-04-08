Названы маршруты трамваев и троллейбусов Казани, график которых изменится в Ураза-байрам

10 апреля общественный транспорт Казани, маршруты которого проходят через мечети, начнет работать с 5 утра. В «Метроэлектротрансе» уточнили, каких трамваев и троллейбусов это коснется.

Так, в праздник верующие смогут добраться до мечетей на троллейбусах №1, 2, 12 и трамваях №5 и 5а, говорится в телеграм-канале МУП.